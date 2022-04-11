Аналитик рассказал о протестах во время президентских выборов во Франции

Во время президентских выборов во Франции на улицы вышли «жёлтые жилеты», рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Пётр Колчин для «360». Особенно заметны протесты в Бретоне, весьма сепаратистском французском регионе, отметил он.

Снова появились «жёлтые жилеты». Всё больше активизируются сепаратистские настроения на Корсике. Высокий протестный уровень наблюдается в Бретоне, довольно сложном французском регионе, во многом сепаратистском, — сказал Колчин.

Он добавил, что действующий президент страны Эммануэль Макрон обеспечил победу в первом туре за счёт активной предвыборной кампании, её частью стали переговоры по поводу кризиса на Украине.

Но забывать о Марин Ле Пен нельзя, у неё есть шансы победить в случае, если французы не оценят дальнейшие политические шаги страны.

Ранее во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Согласно подсчётам, в них лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Третью строчку занимает Жан-Люк Меланшон с 21,95%.

Следующий тур выборов президента Франции пройдёт 24 апреля. Эксперты считают, что предстоящие две недели могут стать очень интересными, ломающими прежние стереотипы.