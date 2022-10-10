Аналитик раскрыл сценарий ударов для уничтожения всей энергосистемы Украины Аналитик Юшков допустил нарушение работы энергосистемы Украины при ударах по подстанциям

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Полное обесточивание Украины возможно при системных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, заявил в беседе с Lenta.ru эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, до настоящего времени у Украины была полноценная работа всей энергосистемы страны. В том случае, если одна украинская станция выпадала, другая была способна ее заменить, пояснил аналитик. Однако если сейчас выбить несколько электростанций и несколько подстанций, на какое-то время целостная энергосистема страны будет уничтожена и будут работать только локальные энергосистемы, уточнил он.

Если Россия хочет разрушить систему, чтобы не было перетоков, — если один объект выпадает, чтобы его нечем было заменить, — здесь целесообразно уничтожать подстанции, то есть сетевое хозяйство. Прошлый удар был по подстанциям, по объектам генерации, который больше чем на сутки оставил без электроснабжения несколько регионов Украины. Но так как он был несистемным, дальше удары не продолжались, круг целей не расширялся, они все просто восстановили через один день, — рассказал Юшков.

Он также добавил, что повреждение электростанций осложнит снабжение украинских военных. В частности, перебои на железной дороге нарушат поставки вооружений. Для того чтобы прекратить железнодорожное сообщение, коммуникации, работу интернета, связи, оставить без электричества всю страну, нужны системные разрушения, поскольку при разовых акциях Украина все быстро восстановит, объяснил Юшков.

Кроме того, по мнению аналитика, нарушения в работе энергосистемы Украины могут затронуть и другие страны, а также лишат Киев ежемесячной прибыли размером в сотни миллионов долларов от экспорта украинской электроэнергии в Европу.

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