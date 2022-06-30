Аналитик раскритиковал решение ЕС установить предельную цену на нефть Аналитик Власов раскритиковал решение ЕС установить предельную цену на нефть

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Идея Евросоюза ввести предельную цену на российскую нефть приведет к тому, что европейцы останутся без отечественного «черного золота», заявил аналитик Александр Власов. В разговоре с «Экономикой Сегодня» эксперт подчеркнул, что Москва просто перенаправит потоки топлива в Азию.

В случае, если нашу нефть начнут ограничивать ценовым потолком, то Европа и США попросту останутся без российского сырья. Нам не нужно ставить условия, нас не надо ограничивать какими-то рамками. Не хотите нефть по нормальной рыночной цене — останетесь без нее вовсе. Россия в свою очередь перенаправит свои потоки в Азию, — туда, где готовы сотрудничать с Москвой на нормальных условиях, — высказался Власов.

По его мнению, попытки Запада ограничить Россию не стабилизируют рынок энергоресурсов, а лишь усугубят уже существующий дефицит топлива. Власов подчеркнул, что результатом такой инициативы станет значительный скачок цен на нефть в ЕС. Он считает, что западные партнеры своими действиями пытаются «насолить» России.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что у правительства США есть возможность оказать давление на компании, закупающие российскую нефть, что, в свою очередь, может привести к вынужденному дисконту на топливо. Он допустил оказание Вашингтоном давления на Индию, Китай и Турцию для обеспечения прозрачности нефтяных сделок.