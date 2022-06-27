Аналитик раскритиковал метод Запада по сдерживанию цен на российскую нефть Аналитик Власов раскритиковал метод Запада по сдерживанию цен на российскую нефть

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Цистерны с нефтью

Предложение западных стран ввести предельные цены на закупки российской нефти не принесет должного результата, так как подобные санкции должны поддержать и партнеры России, отметил аналитик Александр Власов в разговоре с «Экономикой Сегодня». По его мнению, Китай, Индия и другие страны не станут поддерживать Евросоюз из-за больших скидок на топливо.

Для того чтобы предложенный Западом механизм сработал, необходимо, чтобы предельная стоимость российской нефти была установлена на всем мировом рынке. То есть не только в ЕС и США должны покупать энергоресурс по конкретной цене, но и другие партнеры РФ. А этого, как мы понимаем, добиться сложно, — заверил Власов.

Он напомнил, что, к примеру, Индия покупает у России газ со значительной скидкой. Поэтому ей и другим партнерам будет невыгодно отказываться от своей дружбы с Москвой ради поддержки Запада. По мнению аналитика, такие государства останутся только в плюсе, если РФ перенаправит свои мощности целиком в эти регионы. Вместе с этим Власов подчеркнул, что установить предельные цены на нефть не получится, так как этот ресурс сейчас находится в дефиците, страны показывают повышенный спрос на черное золото.

Ранее профессор экономики Кильского института мировой экономики Александр Сандкамп заявил, что план Запада ввести предельные цены на российскую нефть будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей. По словам эксперта, в нынешней ситуации такой сценарий невозможен. Отмечается, что в настоящее время не совсем понятно, как западные страны планируют склонить на свою стороны крупных азиатских покупателей.