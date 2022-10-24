Аналитик: пока рано говорить о потере Россией газового рынка Европы Аналитик Юшков: поставки российского газа в Европу пока ничем не ограничены

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Несмотря на радикальное сокращение поставок российского газа и нефти в Европу, говорить о потере Россией европейского рынка навсегда пока рано, заявил в беседе с Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола. По словам специалиста, поставки газа в страны ЕС ничем не ограничены и прервались исключительно из-за нарушения работы газопроводов — подрыва «Северных потоков» и национализации Польшей газопровода Ямал — Европа.

Никаких ограничений на закупку российского газа на данный момент нет. Поэтому если восстановить возможности прокачки газа в Европу, то и восстановятся объемы. Европейцы заявляют, что через несколько лет смогут полностью отказаться от российского газа, но запрета поставлять газ в Европу нет. Поэтому здесь о потере газового рынка Европы говорить рано, — заявил Юшков.

Аналитик также отметил, что страны Евросоюза сильно пострадали из-за отказа от российской нефти. Он напомнил об огромной инфляции в регионе и закрытии предприятий. В результате чего страдают люди, которым приходится больше платить за электроэнергию.

Фатих Бирол ранее призвал руководство Евросоюза готовиться к тому, что Россия полностью прекратит поставлять газ. По его словам, возможно, европейским странам придется приспосабливаться к существованию без топлива уже этой зимой. Он также подчеркнул, что Россия будет использовать поставки газа в качестве одного из рычагов давления на Евросоюз в свете специальной операции на Украине.