Аналитик описал последствия для Европы из-за отказа Нигера поставлять уран Аналитик Юшков: Европа будет покупать дорогой уран из-за отказа Нигера от сотрудничества

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Демонстрация в поддержку военных мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума, и против влияния Франции в Ниамее

Отказ Нигера поставлять уран в Европу не создаст дефицита этого вида топлива, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что страны Запада с большой вероятностью столкнутся с проблемой, которая уже была с газом в конце 2022 года: они будут вынуждены покупать дорогой уран.

Если Нигер прекратит экспорт урана вообще, это будет провоцировать дефицит предложений на мировом рынке и, соответственно, толкать цены вверх. <...> Физически дефицита в Европе не произойдет. Весь вопрос будет заключаться в цене, — пояснил эксперт.

Аналитик напомнил, что в конце 2022 — начале 2023 годов Запад при наличии газа скупал все свободные объемы с международного рынка. Такая же ситуация может произойти с ураном — странам Европы просто нужно будет предложить лучшую цену другим поставщикам.

Юшков добавил, что у Франции есть доли в проектах Нигера, связанных с ураном. Отказ от поставок в страны Европы помешает французским компаниям заработать. Также по экономике страны может ударить покупка готового ядерного топлива: ряд производств может оказаться незадействованным.

В компании EDF, являющейся оператором французского парка АЭС, ранее заявили, что страна не зависит от урана из Нигера. Там также сообщили, что ежегодно закупают по семь тысяч тонн урана, что составляет 10% от мирового спроса на него.