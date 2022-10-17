Аналитик оценил влияние запрета экспорта газа из Китая для Евросоюза Аналитик Демидов: запрет экспорта СПГ из Китая приведет к остановке производств в ЕС

Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency

Введение Китаем запрета на перепродажу сжиженного газа покупателям в Европе и Азии в преддверии пикового потребления ресурса в отопительный сезон не оставит Европе альтернатив, кроме снижения потребления СПГ, заявил Lenta.ru международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, ЕС придется ввести нормированное потребление теплоагентов и электричества в домохозяйствах, а также остановить часть производств.

В текущей ситуации, когда наступает пиковый сезон потребления в ЕС и рост спроса в Азии, у ЕС практически не остается альтернатив кроме снижения потребления, то есть нормированное потребление теплоагентов и электричества домохозяйствами и остановка части производств, — заявил специалист.

При этом эксперт уточнил, что потеря поставок газа из Китая мало повлияет на Евросоюз, так как в этом регионе дефицит СПГ много выше, чем в Азии. Он добавил, что объем продаж КНР газа в Европу составлял не более 7% от годовых поставок.

Ранее сообщалось, что Китай приостановит продажу сжиженного природного газа покупателям в Европе, а также в другие страны Азии. Как отмечает Bloomberg, это решение вызвано желанием Китая обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. По данным издания, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострить энергетический кризис.