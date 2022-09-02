Аналитик оценил вероятность полного демонтажа «Северного потока – 2» Аналитик Демидов: полный демонтаж «Северного потока – 2» маловероятен

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Полный демонтаж «Северного потока — 2» маловероятен, так как этот процесс очень сложный и дорогостоящий, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Однако он допустил, что Германия сможет вырезать запорную арматуру на пунктах приема газа или нанести урон оборудованию, сообщил он в комментарии Lenta.ru.

Сам процесс демонтажа очень сложный и дорогостоящий. Поэтому не могу пока представить, что бюджет выделит деньги на такую операцию. Максимум чем могут ограничиться — это вырезка запорной арматуры на пунктах приема газа проекта «Северный поток-2» либо нанесение урона оборудованию длительного срока изготовления, — отметил эксперт.

По словам аналитика, идея демонтажа «Северного потока — 2» будет часто появляться в новостях ближе к отопительному сезону. Он считает, что некоторые политики ФРГ, нацеленные на полный отказ от российского газа, опасаются, что из-за дефицита энергоресурсов им придется рассмотреть временный запуск газопровода. В противном случае, им предстоит сложная зима, заключил специалист.

С идеей разобрать трубопровод ранее выступила парламентская группа Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ. Члены фракции убеждены, что нужно как можно скорее перестать закупать энергоресурсы из России и Белоруссии. По их мнению, российскую «агрессию» могут сдержать только санкции.