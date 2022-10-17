Аналитик объяснил, в каком случае Сербия поддержит санкции против России Аналитик Асафов: Сербия поддержит санкции против России, если получит финансовую поддержку

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Сербия присоединится к санкциям против России, если получит взамен финансовую поддержку, заявил в беседе с Lenta.ru политический аналитик Александр Асафов. Он отметил, что давлению Запада подвержены те страны, которые сотрудничали с Москвой по ряду вопросов, и теперь даже их могут заставить действовать в антироссийском ключе. По словам эксперта, обратится ли Сербия против России — вопрос времени.

Этот момент станет принципиальным, Сербию додавят. Вопрос только в том, когда именно это случится. <...> Мы видим, что у Запада есть инструменты для того, чтобы принудить практически любую страну действовать в антироссийском ключе. И даже те страны, которые считаются партнерами России по ряду вопросов, подвержены такому давлению, — заявил специалист.

При этом Асафов отметил, что Сербия вряд ли пойдет на поддержку санкций против России только из-за стремления вступить в Евросоюз. По его словам, страна пойдет на такой шаг, если будет перспектива, что ей выделят какую-либо финансовую поддержку.

Если речь зайдет о выделении каких-то финансовых средств, то, конечно, Сербия согласится на этот шаг. Но просто в контексте продолжения обсуждения интеграции в Евросоюз на поддержку антироссийских санкций страна вряд ли пойдет, — заключил Асафов.

Запад, как сообщалось ранее, усилил давление на Сербию, требуя поддержать санкции против России, и увязал этот вопрос с продолжением переговоров по евроинтеграции. Это привело к изменению позиции сербских властей в отношении России, и они допустили возможность введения санкций в соответствии с политикой ЕС. В результате Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую присоединение к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вице-премьер страны Зорана Михайлович заявила, что Сербия движется к евроинтеграции и ей следует согласовывать свою политику с ЕС.