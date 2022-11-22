Аналитик объяснил, почему Запад не хочет поставлять Киеву собственные танки Аналитик Сивков: Запад не поставляет Киеву собственные танки, чтобы они не достались России

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Запад не спешит поставлять Украине танки собственного производства, так как не хочет, чтобы его образцы попали в руки российской армии, рассказал «360» военный аналитик Константин Сивков. По его словам, вопрос о поставках тяжелого вооружения с Запада встал после того, как в Восточной Европе закончились запасы советского вооружения, которое поставлялось Киеву. Эксперт уточнил, что танки могут быть потеряны в ходе боя и оказаться захваченными противником.

Запасы советского вооружения, которые были в Восточной Европе и поставлялись на Украину, по всей видимости, уже исчерпаны. В связи с этим встает вопрос: если продолжать поставки оружия на Украину, то придется отправлять тяжелое вооружение западного производства. А это не очень желательно по ряду обстоятельств. Запад не хочет, чтобы в наши руки попали такие высокотехнологичные образцы, как танки, — пояснил Сивков.

Вероятность того, что западные танки будут захвачены Вооруженными силами России, очень высока, так как именно это российские бойцы и будут пытаться сделать, уточнил аналитик.

Военный эксперт Сергей Хатылев ранее заявил, что западные страны в качестве военной поддержки отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах. Эксперт подчеркнул, что Запад поставляет Украине лишь то оружие, которое долгие годы пылилось на складах и зачастую имеет истекшие сроки годности.