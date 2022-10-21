Аналитик объяснил, почему Венгрия не станет вводить потолок цен на газ Аналитик Адамидов: Венгрия не введет потолок цен на газ, потому что сильно от него зависит

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Венгрия очень сильно зависит от газа и при этом рискует совсем остаться без его поставок, так как не имеет выходов к морю — именно поэтому премьер-министр страны Виктор Орбан добился исключения из списка стран, которые введут потолок цен на СПГ, рассказал «360» аналитик Дмитрий Адамидов. По его мнению, отдельные условия по этому вопросу будут прорабатываться для всех стран на территории бывшей Австро-Венгрии.

Венгрия очень сильно зависит от газа. <...> При определенных вариантах развития событий родина Орбана и вовсе рискует остаться без голубого топлива. Поэтому представители Венгрии и добились отказа от участия в антироссийских санкциях ЕС, связанных с введением потолка цен на газ, — пояснил специалист.

Помимо того, инициатива введения потолка цен на газ, по мнению Адамидова, будет поддержана странами лишь номинально, тогда как использовать ее каждая страна будет по-своему.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что на саммите Евросоюза в Брюсселе страна добилась освобождения от потолка цен на российский газ, если соответствующие предложения Еврокомиссии будут приняты. По его словам, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна может остаться без газа.