Аналитик объяснил, что скрыла от британцев отставка Трасс Аналитик Лебедев: отставка Трасс скрывает от британцев связанные с Brexit проблемы

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Лиз Трасс

Директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев заявил, что отставка британского премьера Лиз Трасс скрывает проблемы, возникшие из-за Brexit. Пока решить их не смог никто из представителей Консервативной партии, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт считает, что уход Лиз Трасс с поста не оказался неожиданным. Однако даже опытные специалисты не могли представить, что случится с экономикой Британии за 44 дня премьерства Трасс.

По мнению Лебедева, решительные действия Банка Англии позволили избежать катастрофы, которая грозила развернуться на фоне снижения доходов населения и подорожания электроэнергии. При этом представители Консервативной партии не смогли решить многие проблемы в британской экономике, не исключено, что шанс попробовать сделать это будет у лейбористов, предположил аналитик.

Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы, — сказал Лебедев.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что ожидаемое возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Британии после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла. Глава правительства может стать лишь элементом политического декорума, отметил он.