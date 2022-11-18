Аналитик: Норвегию захватывает антироссийская паранойя Аналитик Лейкоз: о росте антироссийской паранойи в Норвегии говорит закупка оружия у США

Фото: shutterstock

Антироссийская паранойя все больше захватывает норвежскую политику, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на бразильского аналитика Лукаса Лейроза. По его мнению, именно об этом говорит то, что страна подписала соглашение на поставку американского вооружения, а именно ракет средней дальности AMRAAM-D. Эксперт уточнил, что из-за рассуждений о «российском экспансионизме» многие страны в Европе начали заранее повышать свою боеготовность, чтобы противостоять предполагаемым рискам.

Такие рассуждения, как о «российской угрозе» или необоснованной вере в существование «российского экспансионизма» в Западной Европе, уже стали обычным явлением среди властей большинства европейских стран, включая Норвегию. Это заставляет их принимать «превентивные» меры, стремясь повысить свой военный потенциал, чтобы противостоять этим предполагаемым, несуществующим рискам, — написал Лейроз.

Аналитик уточнил, что США хотят заполучить Норвегию в качестве союзника в Арктике. Эксперт отметил, что этот регион считается на данный момент самым перспективным в мире, но доминирует в нем именно Россия. Кроме того, Лейроз отметил, что наращивая боевую мощь и усиливая сотрудничество с НАТО Норвегия становится все более небезопасной для России.

Страны НАТО в феврале 2023 года могут начать обсуждение кандидатуры следующего генерального секретаря Альянса, который сменит Йенса Столтенберга. Одним из основных кандидатов является литовский премьер-министр Ингрид Шимоните. Отмечается, что Альянс может выбрать Шимоните, так как она представляет страну, которая граничит с Россией, однако многие полагают, что Москва увидит в этом провокацию. Ее возможным конкурентом считают вице-премьера Канады Христю Фриланд. Среди неофициальных кандидатов собеседники газеты также назвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас, экс-премьера Польши Дональда Туска и председателя правительства Испании Педро Санчеса.