Аналитик Nomisma Energia: Европа переживает невиданный энергетический шок Итальянский аналитик Табарелли: Европа переживает невиданный энергетический шок

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Европа переживает энергетический шок невиданных ранее масштабов, заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли. Он отметил, что счета на электроэнергию в Италии выросли почти в два раза. Аналитик предупредил, что если Европе не получится достать газ, то, вероятно, союз ждет беда, пишет газета la Repubblica.

Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных ранее масштабов. Ближе к концу января и в феврале у нас останется мало запасов газа из-за отсутствия поставок из России. Если не получится достать газ, вероятно, нас ждет беда, — рассказал Табарелли.

Он призвал итальянцев готовиться к нормированному потреблению газа грядущей зимой.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.

Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.