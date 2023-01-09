Аналитик назвал условия для возобновления поставок газа из России в Европу Аналитик Юшков допустил восстановление поставок российского газа в Европу

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Газораспределительная станция

Возобновление поставок российского газа в Европу возможно, но есть ряд проблем по каждому маршруту, рассказал Lenta.ru аналитик Игорь Юшков. Эксперт отметил, что прокачку по «Северному потоку» прекратили не из-за взрыва, а из-за санкций против «Газпрома». При этом одну из ниток «Северного потока — 2» можно запустить уже сейчас, однако Юшков усомнился, что европейские политики решатся на это.

Они годами говорили, что именно «Северный поток — 2» приведет к увеличению зависимости Европы от российского газа, потому неудивительно, что и компании, и политики боятся иметь с ним дело. Каждый политик опасается, что после одобрения запуска газопровода его просто не переизберут, — пояснил аналитик.

Юшков также назвал возможным возобновление поставок по газопроводу Ямал — Европа, однако для этого Польша должна вернуть «Газпрому» долю в проекте. Аналитик назвал еще одним вариантом увеличение поставок через территорию Украины, но усомнился, что на это согласятся в Киеве. Он добавил, что остается еще «Южный поток», но он и так «забит полностью».

При этом в Европе отказ от поставок российского газа преподносится как политическая победа, добавил Юшков. По его словам, Европа не считает свое положение критичным, но ситуация не кажется проблемной только на короткой перспективе.

Ранее энергоэксперт Сергей Правосудов заявил, что национализация газопровода Ямал — Европа бессмысленна для Польши, так как он использовался для транзита газа в Германию, который стал невозможен. Правосудов отметил, что инфраструктура магистрали будет приносить Польше одни убытки, поскольку издержки на ее содержание не покрываются реверсом газа из ФРГ.