Аналитик назвал условие применения Россией ядерного оружия на Украине Эксперт Шурыгин: Россия не применит ядерное оружие против страны, им не обладающей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Россия не будет применять тактическое ядерное оружие против соседнего государства, не располагающего таким арсеналом, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя заявления Запада о возможной российской ядерной атаке на Украине. По его словам, российский ядерный удар украинской территории не грозит, пока в конфликт напрямую не вмешаются Польша и другие страны НАТО.

Надо понимать, что это только фактор сдерживания Польши, сдерживания НАТО. И расчет только на них, потому что мы еще порядка 20 лет назад взяли на себя обязательство не применять ядерное оружие против стран, у которых этого оружия нет, — пояснил аналитик.

Эксперт назвал спекуляциями все заявления о том, что Москва якобы способна применить тактическое ядерное оружие против бывшей Украинской ССР. При этом он подчеркнул, что участие НАТО в этой военной операции автоматически дает России право на применение ядерного оружия.

Для СВО это прямого военного значения не имеет. Но военно-политическое — да. Потому что это будет сдерживать Польшу и другие страны НАТО в их раже во все это влезть, — уверен Шурыгин.

Аналитик напомнил о заявлениях польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который сообщил, что Польше придется напрямую вмешаться в боевые действия в случае ухудшения ситуации на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава рассматривает возможность размещения на территории республики производства боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном.