Украину назвали содержанкой после слов Зеленского о российском газе

Украина испытывает истерику из-за предстоящего запуска «Северного потока — 2», так как теряет часть денег от транзита газа. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Слова украинского президента Владимира Зеленского — просто бред, поток сознания. Украина — несостоявшееся государство и ведёт себя, как содержанка, от которой отказались спонсоры. Жалости у меня не вызывает, — отметил эксперт.

На сегодняшний день Украина всё сильнее теряет рычаги давления из-за того, что «Северный поток — 2» близок к запуску. Когда же наступит 2024 год и истечёт срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», Киев может окончательно всё утратить, считает аналитик.

В связи с тем, что могут последовать огромные финансовые потери, Украине стоило бы согласиться обменять свою газотранспортную систему на возможность добычи газа в России. Однако русофобия, которая присутствует в политике государства, не позволит этому осуществиться. Украина — несчастная страна из-за того, что у неё такое руководство, экономикой там и не пахнет, резюмировал Разуваев.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».