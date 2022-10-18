Аналитик назвал санкции препятствием переходу Европы на российский СПГ Финансовый аналитик Кауфман: полноценному переходу Европы на российский СПГ мешают санкции

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Полноценному переходу Европы на сжиженный природный газ (СПГ) препятствуют санкции Евросоюза, отрезавшие России доступ к западным технологиям и оборудованию, доля которых составляет примерно 70%, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, успех будущих российских СПГ-проектов будет зависеть от скорости импортозамещения, пишет журнал «Компания».

Как отметил эксперт, именно санкции Евросоюза на поставку в Россию оборудования для сжижения природного газа являются ключевым препятствием для роста производства СПГ в РФ.

В свою очередь директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков полагает, что прогноз российского правительства нарастить производство СПГ в России к 2035 году до 120–140 млн тонн вполне достижим. Однако, по словам аналитика, это произойдет при условии, что все необходимые технологии будут отработаны в срок, до середины 20-х годов.

При этом России стоит использовать все возможности для увеличения объемов экспорта с учетом того, что РФ обладает крупнейшими запасами природного газа в мире, полагает Танурков.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи ранее сообщил, что Европа наращивает закупки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома».

До начала специальной военной операции России на Украине российские поставки составляли около 40% потребления газа в Евросоюзе. В настоящее время они упали до 7,5%.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что экспорт российского газа в ЕС в этом году снизится на 50 млрд кубометров. По словам Новака, прогноз разработан согласно оценкам Минэнерго.