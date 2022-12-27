Аналитик сравнил новое месторождение газа в Черном море с комариным укусом Аналитик Рыков назвал новое месторождение газа в Черном море комариным укусом для мирового рынка

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Новое газовое месторождение в Черном море, которое обнаружила Турция, всего лишь «комариный укус» для мирового рынка, заявил Lenta.ru заведующий сектором энергетического департамента Института Энергетики и финансов Юрий Рыков. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что запасы в новом месторождении оцениваются в 60 млрд кубометров, однако извлечь их сразу не получится, пояснил Рыков. Кроме того, на разработку месторождения уйдет 10–15 лет, отметил эксперт.

Сразу все запасы извлечь невозможно. Должна быть последовательная работа. Разработка месторождения — это 10–15 лет. И я не думаю, что оттуда можно будет извлекать больше чем 1 млрд кубометров в год. Поэтому я считаю, что это комариный укус, — объяснил аналитик.

Новое месторождение имеет не очень большие запасы и его еще необходимо обустраивать, добавил Рыков. Эксперт убежден, что это не окажет существенного влияния на ситуацию на газовом рынке.

Специалист обратил внимание, что новые месторождения периодически появляются, все они имеют разные объемы, но особо крупных больше нет.

Считается, что основная часть крупных месторождений газа уже открыта. Поэтому я думаю, что это просто еще один небольшой источник добычи газа, — заключил эксперт.

Ранее Эрдоган сообщил, что новое месторождение обнаружили на глубине около 3000 м под водой. По словам президента Турции, вместе с новой скважиной общие запасы газа в черноморских водах Турции увеличилось до 710 млрд кубометров и оценивается в $1 трлн.