Аналитик назвал Германию ненадежным покупателем газа Аналитик Фролов назвал Германию «разбойным государством» и ненадежным покупателем газа

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Германия «разбойное государство» и не надежный партнер, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Комментируя заявление, что газопровод СП-2 никогда не будет запущен, он подчеркнул, что ФРГ украла собственность российских компаний на своей территории, в то время как Россия старается сотрудничать с зарубежными партнерами. Он также считает, что Берлин не пойдет на переговоры с Москвой, потому что в таком случае ему придется компенсировать украденное, пишет «360».

Сейчас надо говорить не о том, что Россия стала ненадежным поставщиком, надо говорить о том, что Германия стала ненадежным покупателем. Это откровенно разбойное государство, которое занимается открытым грабежом. И Германии это еще аукнется, потому что действия, которые она предпринимает в отношении российской собственности, видны и другим внешним инвесторам, — объяснил эксперт.

Фролов также отметил, что в ближайшем будущем не стоит ждать запуска газопровода «Северный поток — 2», так как для этого необходима смена руководства Евросоюза и Германии, а также смена политического курса в Европе. Заявление премьер-министра германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайля о том, что газопровод не будет запущен никогда, эксперт назвал «зарабатыванием политических очков», и добавил, что едва ли Германия сможет успешно прожить без российского газа.

Ранее Штефан Вайль сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. По его словам, это связано с утратой доверия к России в области энергетики, поэтому партнерство между двумя странами больше невозможно.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев в свою очередь отметил, что отказ от ввода в эксплуатацию СП-2 привел к резкому росту цен на газ в Европе. По словам дипломата, еще одной причиной ценового скачка стал отказ от транзита российских энергоресурсов в пользу поставок сжиженного природного газа.