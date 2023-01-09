Аналитик Хатылев заявил, что немецкие БМП Marder можно поразить пулеметом

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Боевая машина пехоты Marder

Немецкие боевые машины пехоты Marder являются устаревшей техникой, эти БМП не защищают от артиллерийского огня, заявил «Народным Новостям» военный эксперт Сергей Хатылев. Издание Spiegel сообщало, что власти ФРГ вынуждены «лихорадочно» искать 40 БМП Marder для Украины, но даже в случае их поставки этого количества будет недостаточно для решения задач ВСУ, объяснил Хатылев. По его словам, у самой Германии на базах хранится примерно 250 единиц БМП, и немцы не могут передать Киеву 100% своих боевых машин.

Это устаревшая машина 1980-х годов представляет из себя легкобронированную технику. Она не является защитой от артиллерийского огня, поэтому Marder можно поразить крупнокалиберным пулеметом или легкой артиллерией. Также Marder предназначена для десантирования на поле боя морской пехоты, — рассказал военный эксперт.

Хатылев подчеркнул, что украинским войскам нужно большое количество Marder, чтобы применять их на всей линии фронта. Но Германия не способна удовлетворить такие запросы, объяснил он.

Эксперт добавил, что у России «более чем достаточно» подобных боевых машин, она обладает БМП первой, второй и третьей серии, а также бронетранспортерами. Он обратил внимание, что БМП не работает одна, в любом случае ее прикрывает танк и артиллерия.

Ранее военный аналитик Алексей Суконкин заявил, что американские БМП Bradley, которые передадут Украине, могут использоваться ВСУ как носители противотанкового ракетного комплекса TOW для проверки их способности поражать российские танки. При этом Суконкин отметил, что поставки немецких БМП Marder не имеют особо смысла, так как эти боевые машины являются устаревшими и многие годы практически не модернизировались.