Аналитик: Европа раскалывается из-за экономической войны против России Аналитик Ярошенко заявил о расколе Европы из-за экономической войны против России

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Европа начала раскалываться из-за экономической войны против Москвы, в которую ее втянули США, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко, комментируя восстановление шестью европейскими странами торговли с Россией до февральского уровня. По его словам, влияние американцев на континенте также ослабевает, а процесс «дегегемонизации» международных отношений — их избавления от гегемонии США — продолжается. Также эксперт заявил, что «русофобия очень дорого обходится европейцам».

Идет процесс дегегемонизации международных отношений. Даже ближайший сателлит американцев — ЕС — больше на 100% им не подчиняется. Этот процесс будет усиливаться, начнется санкционный откат, — спрогнозировал эксперт.

Ярошенко уточнил, что европейское благополучие долгое время базировалось на дешевых энергоресурсах из России, а отказавшись от них, страны Европы лишились прежних экономических возможностей. Специалист предрек региону деиндустриализацию и захват европейской промышленности американскими производителями. По словам политолога, единственный шанс для Европы «сохранить свое благополучие» — сохранить тесные отношения с Россией.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее заявил, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К числу этих валют относятся, в частности, китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.