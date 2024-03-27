Аналитик допустил, что ВС РФ уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ Аналитик Лейрос: ВС РФ могли уничтожить высокоранговых украинских офицеров

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Российские силы во время ударов по центрам принятия решений могли ликвидировать высокопоставленных украинских офицеров, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS. Он считает, что подобные удары говорят о переходе конфликта на новый этап. При этом подобные атаки, считает он, будут продолжаться.

Вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам, — пишет эксперт.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ. По данным ведомства, все цели были достигнуты.

За день до этого Telegram-канал «Военное обозрение» писал, что серия ракетных ударов была нанесена по весьма чувствительным для военного командования Украины объектам в Киеве. По предварительным данным, удары осуществлены гиперзвуковыми «Цирконами» или сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

Позже появились фото, предположительно, уничтоженного в Киеве центра принятия решений СБУ. На снимке видны последствия удара по зданию, где располагался штаб гражданской обороны, которое было полностью разрушено. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.