Аналитик: большая часть поставленного Киеву оружия НАТО оказалась нерабочей Аналитик Колчин: большая часть поставленного Киеву оружия НАТО оказалась нерабочей

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Значительная часть поставленного Западом для Украины вооружения оказалась в нерабочем состоянии, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, страны НАТО передавали Киеву снаряжение, оставшееся еще со времен холодной войны, в результате поставки такого вооружения принесли Украине дополнительные траты времени и денег для его доработки и восстановления.

ВСУ столкнулись с тем, что добрая часть всего того, что им передали страны Запада, оказалась просто в нерабочем состоянии, потребовала модернизации, доработки или восстановления, — заявил Колчин.

Политолог отметил, что низкое качество поставляемого Киеву вооружения связано с тем, что не все западные страны тратились на консервацию и сохранение своих арсеналов. Он напомнил, что на данный момент Украина получает советское вооружение из стран Восточной Европы, которое находится в плачевном состоянии. Эксперт пояснил, что танки длительное время не обслуживали, а стрелковое оружие хранили в неподходящих условиях.

Военный эксперт Сергей Хатылев ранее заявил, что западные страны в качестве военной поддержки отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах. Эксперт подчеркнул, что Запад поставляет Украине лишь то оружие, которое долгие годы пылилось на складах и зачастую имеет истекшие сроки годности.