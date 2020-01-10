https://static.news.ru/photo/a8f7e2dc-3448-11ea-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

С этого года туристам в Амстердаме придётся заплатить к уже существующему налогу в размере 7% от стоимости проживания в отеле ещё один туристический сбор — €3 с человека за сутки пребывания в гостинице, вне зависимости от её категории. Предпочитающим кратковременную аренду жилья, придётся доплатить 10% от её стоимости.

Под новый налог попадают и пассажиры морских и речных круизов, которые посещают Амстердам, но не останавливаются в городе на ночь. Они будут платить так называемый «дневной налог» в €8, — сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Новый налог будут собирать с туристов с 1 июля и в Венеции: €10 в пиковые периоды и €3 в низкий сезон.

В ассоциации сообщили, что отели в немецком Дортмунде взимают налог в размере 7,5% от стоимости номера за ночь, в Берлине, Бонне и Бремене — 5%. Самые высокие подобные налоги — в Италии. За ночь в пятизвездочном отеле Рима придётся доплатить €7. В Париже налог составит €3,75, в Брюсселе — €4,24, в Лионе и Марселе — €3,3.

Как писал NEWS.ru, руководство турецкой Антальи предложило ввести туристический налог в размере €1,5 за ночь с каждого взрослого отдыхающего. По словам мэра города Мухиттина Бечека, курорт нуждается в муниципальных доходах для поддержания инфраструктуры региона. Инициатива может приносить в бюджет населённого пункта до €200 млн в год. Анталья, где проживает 2,5 млн человек, за сезон принимает около пяти миллионов гостей. Нагрузка на коммунальные службы увеличивается, из-за чего город тратит на свои нужды больше, чем предусмотрено.