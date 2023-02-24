Американскую биолабораторию в Тбилиси уличили в опытах над военными Военный эксперт Цителашвили: США создают биооружие в Грузии

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США могли перевезти свои биолаборатории с Украины в столицу Грузии Тбилиси, где американские военные продолжили эксперименты с опасными вирусами, рассказал «Известиям» военный эксперт Тристан Цителашвили. По его словам, ученые ставят эксперименты на военными. Кроме того, эксперт отметил, что в регионе возросло число онкобольных.

Все эти биолаборатории, которые построены на Украине и в Грузии, — военные лаборатории. За всем этим следит и контролирует всё Пентагон. Это обычное дело: когда есть военные лаборатории и происходят боестолкновения и им угрожает опасность, инвентарь и необходимые материалы переносятся в более безопасное место или в другую страну. В данном случае Грузию, которую контролируют США, — сказал Цителашвили.

По информации эксперта, материалы стали эвакуировать в тбилисскую лабораторию во время боев в Лисичанске. Цителашвили располагает данными о том, что в центре Лугара базируются военные из Пентагона, которые создают в нем биологическое оружие.

Он добавил, что в настоящее время появилась группа неравнодушных граждан, которая настаивает на создании группы мониторинга с участием специалистов из России и Грузии. По мнению эксперта, наблюдательный совет легко организовать, если грузинские власти решатся на это.

Ранее Госдума приняла постановление с призывом добиваться предания гласности информации о биолабораториях по всему миру. В документе говорилось, что в других странах, по приблизительным подсчетам, действует около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.