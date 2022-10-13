Американским ЗРК NASAMS на Украине предрекли участь Javelin и HIMARS Военный эксперт Кнутов предрек американским ЗРК NASAMS на Украине участь Javelin и HIMARS

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Javelin M47 Dragon

Поставляемые Украине Соединенными Штатами в зону боевых действий зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS ожидает та же незавидная участь, что и американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, считает военный военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, для поражения подобного рода ЗРК у России есть все средства, сообщает «ПолитЭксперт».

Эксперт рассказал, что американские ЗРК NASAMS на сегодняшний день являются новой надеждой Вооруженных сил Украины на противовоздушную оборону. Главная цель поставок на Украину американских средств ПВО, по мнению военного аналитика, это борьба против крылатых ракет ВС России, а именно против «Калибра», «Оникса», Х-101 и Х-155. Кнутов же считает, что новую украинскую ПВО ждет участь Javelin и HIMARS.

У России есть средства поражения подобного рода ЗРК. Это противорадиолокационные ракеты, и сейчас у нас появился беспилотник-камикадзе, у которого есть пассивный режим работы головки самонаведения, — напомнил военный эксперт.

Он полагает, что первое время будет произведена «разведка боем», чтобы изучить новые украинские системы ПВО, а уже после отработки приемов новые ЗРК будут уничтожены.

Украинское командование ранее признало, что наличие ракетных систем HIMARS не смогло серьезно нарушить цепочки поставок ВС РФ. Как писало издание The New York Times, последний отчет ВСУ сильно отличается от тех, которые писали украинские военные при первых поставках ракетных систем. Автор материала указывает на то, что российская сторона адаптировалась к ударам американских ракет.

Ранее Соединенные Штаты Америки столкнулись с проблемами в области поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине из-за нехватки необходимых компонентов. У Вашингтона есть запасы, однако их большая часть хранится за пределами страны.