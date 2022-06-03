Американский журналист рассказал о преступлениях бойцов ВСУ под Херсоном

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Украинские военные обстреливают кассетными боеприпасами мирных граждан в Херсонской области, рассказал американский журналист Патрик Ланкастер. Он стал очевидцем ракетных обстрелов со стороны ВСУ в одном из населенных пунктов области, пишет РИА Новости. По его словам, от осколков кассетного боеприпаса мужчина лишился отца и матери. Другой мирный житель погиб во дворе собственного дома. Ланакстер отметил, что он наблюдал подобную тактику обстрелов «последние восемь лет на Донбассе»

Мы были в одном из населенных пунктов в области. Там у людей тяжелая ситуация. Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Еще один человек погиб во дворе собственного дома, — заявил Ланкастер.

В 2010 году вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали более 100 стран мира. В рамках нее, страны подписавшие этот документ, полностью отказываются от использования, производства и хранения этого оружия. Журналисты New York Times отметили, что США, Россия и Украина конвенцию не подписали. Этот тип оружия считается особо опасным и действует таким образом, что снаряд разрывается в воздухе и выпускает десятки, а то и сотни мелких бомб, действие которых распространяется на очень большую площадь, сравнимую с несколькими футбольными полями.

14 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе «Точкой-У» по центру Донецка. Тогда в результате атаки погибли 17 человек и получили ранения 28. Ракету сбили в центре Донецка. Глава ДНР Денис Пушили заявил, что удар ракеты пришелся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд.