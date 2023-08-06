В США раскрыли новую тактику элитного спецназа СБУ The Washington Post: спецназ СБУ начал активнее использовать БПЛА для своей безопасности

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Характер боевых действий на Украине вынудил традиционных украинских спецназовцев перейти к новой тактике, пишет The Washington Post. Украинские военные ушли от скрытных операций и начали чаще использовать беспилотники, чтобы снизить риски для жизни.

Характер боевых действий на Украине вынудил традиционных украинских спецназовцев перейти от скрытной тактики, которую они чаще применяли ранее в конфликте. Теперь боевые действия в основном ведутся с помощью технологий, в том числе большого количества самоподрывающихся беспилотников, — пишет издание.

Командир украинской спецгруппы «Альфа» с позывным Паша отметил, что ранее при попытке разминировать местность по их отрядам сразу же открывался огонь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение конфликта в Россию». Он заявил, что заслушал доклад главы ведомства Василия Малюка, но не стал раскрывать его содержание.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Удары наносились с помощью безэкипажных катеров. В Минобороны сообщили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.