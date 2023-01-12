Bloomberg: план ФРГ по отказу от нефти из России не сработает

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

План Германии по отказу от российской нефти окажется провальным, считает американский журналист Джулиан Ли. Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание Bloomberg, при импорте нефтепродуктов из Казахстана Германия продолжит зависеть от России в энергетическом плане.

Планы Германии импортировать сырую нефть из Казахстана через гигантскую трубопроводную систему «Дружба» мало что сделают для прекращения зависимости европейской страны от России в энергетическом плане, — пишет Ли.

Автор статьи отмечает, что ФРГ не сможет заменить российскую нефть на сырье из других стран, пока завод в Шведте не откажется от нефти российской марки Urals. В качестве другой альтернативы Ли видит создание инфраструктуры, которая сможет заменить мощности этого нефтеперерабатывающего завода.

Берлин планировал через Россию получать нефть из Казахстана, но эта стратегия не будет работать, считает журналист. По его мнению, Россия может отказаться помогать Германии из-за существующих разногласий.

Учитывая, что Германия продолжает поддерживать Украину, я просто не вижу, что эта идея может сработать, — пояснил эксперт.

Политолог Камкин ранее заявил, что поставки казахстанской нефти через Россию станут еще одним шагом к разрушению экономики ФРГ. Сделка, по мнению эксперта, приведет к тому, что Россия будет поставлять нефть марки Urals, а Германия будет выплачивать огромную транзитную наценку.