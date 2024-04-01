Американский миллиардер допустил, что Украине придется просить мира Миллиардер Сакс: у США больше не осталось ПВО для Украины

Фото: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency/Global Look Press

У США сейчас нет ресурсов для передачи Украине новых систем противовоздушной обороны, поскольку арсенал страны истощен, заявил в Twitter(X) миллиардер Дэвид Сакс. По мнению предпринимателя, в этой ситуации Киеву следует искать мирное решение конфликта, пока не стало слишком поздно.

У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще $61 миллиард не изменит этот факт, — написал он.

Сакс считает, что у Украины осталось не так много времени для более печальных последствий для страны, поэтому Киеву необходимо задуматься о мирном разрешении конфликтной ситуации. В противном случае, по его мнению, Украину ждет потеря остальных частей страны.

Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена, — добавил миллиардер.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в апреле с его подачи на рассмотрение будет вынесен законопроект о новом пакете военной помощи Украине. Он добавил, что обсуждения по этому вопросу станут первым делом после окончания каникул в конгрессе.

До этого в Греции заявили об отказе в передаче Украине РК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО. Речь, по данным Political, идет о ТОР-М1«, «Оса-АКМ» и «С-300».