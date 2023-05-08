Американский генерал назвал черту Путина, которая спасет мир от катастрофы Экс-советник Пентагона Макгрегор: сдержанность Путина помогает избежать мировой войны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Сдержанная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине помогает избежать глобальной катастрофы, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real. По его мнению, Запад может пойти на эскалацию конфликта, отправив на Украину своих военных. Макгрегор предупредил, что такая глупость способна спровоцировать мировую войну.

Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава богу, однако меня беспокоит то, что у нас в США здесь руководствуются именно ими, — сказал он.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ранее отметил, что подключение Китая к процессу урегулирования украинского конфликта дает надежду на возможность проведения переговоров между Россией и Украиной до конца 2023 года. По его словам, если бы американский лидер Джо Байден пригласил его на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву, он бы согласился, но только в качестве советника.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Европе и США сообщило, что ожидаемое контрнаступление ВСУ может подготовить почву для будущих переговоров между Россией и Украиной. По данным WSJ, многие официальные лица считают возможным участие Китая в процессе, что представляет собой сдвиг в мышлении Запада, как отметили журналисты.