Американские военные на Украине получат надбавку Fox News: американские военнослужащие на Украине получат дополнительные выплаты

Военнослужащие армии США, дислоцированные на Украине, получaт надбавку к заработной плате в размере $225 в месяц, сообщает телеканал Fox News. Таким образом им компенсируют риск для жизни и здоровья.

Отмечается, что проходящие службу на Украине американские воeнные уже получают надбавку в размере $150 в месяц за работу в тяжелых условиях. Эта выплата будет уменьшена до $100, и вместе два поcобия суммарно составят $325 премиальной части зарплаты военнослужащих.

Ранее сообщалось, что колумбийские военные советники, которые обучают бойцов Вооруженных сил Украины, пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По словам наемников, к ним относятся, «как к животным».

Отмечается, что из группы на Украине умерли уже 25 колумбийцев. При этом вместо благодарности они сталкиваются лишь с избиениями и унижениями. В конце видео наемник плюнул на украинцев и заявил, что от них бегут именно из-за постоянных оскорблений.

Ранее командир подразделения российской разведки с позывным Шума рассказал, как украинские военные расстреляли и заживо сожгли иностранного наемника на передовой на Запорожском направлении. По его словам, видео жестокого обращения удалось снять на видео.