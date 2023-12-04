Американские СМИ потеряли Залужного FT: главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике с президентом Зеленским

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на встречах президента страны Владимира Зеленского с генералами, пишет Financial Times. В пример приводится недавний визит главы государства в несколько прифронтовых областей. Там он встречался с различными высокопоставленными представителями армейского командования, но среди них не было главкома.

На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления, — говорится в статье.

Ранее руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко заявил, что Зеленский получит «огромный удар», если Залужного отстранят. По его словам, отставка генерала пошатнет позиции украинского лидера и может спровоцировать неоднозначные последствия. Эксперт добавил, что заявления главкома о ситуации и перспективах конфликта были реалистичными, и на Западе эту информацию восприняли достаточно резко.

Слова главкома о патовой ситуации на фронте поддержал и мэр Киева Виталий Кличко. В беседе со швейцарским изданием 20 Minuten он подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Кличко добавил, что, несмотря на критику Залужного со стороны ряда политиков на Украине, он его поддерживает.