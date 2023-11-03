Американские санкции довели главу сербской контрразведки до увольнения Глава агентства безопасности и информации Сербии Вулин подал в отставку

Фото: МО РФ

Александр Вулин

Глава агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин подал в отставку, сообщается на сайте ведомства. Причиной стали американские и европейские санкции. По его словам, это является условием невведения ограничений против всей Сербии.

США и ЕС требуют моей головы как условие для невведения санкций против Сербии. Я не являюсь причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир, но не хочу позволить себе стать поводом для принуждения и давления на Сербию и сербский мир. Поэтому подаю в неотзываемую отставку с поста директора БИА, — сообщил Вулин.

Президент Сербии Александр Вучич тем временем подписал указ о роспуске парламента. Также в стране будут проведены досрочные выборы народных депутатов. С соответствующим предложением выступило правительство республики 30 октября.

Ранее глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. Республиканские средства массовой информации предполагают, что причиной стал инцидент, случившийся в декабре 2022 года. Тогда под городом Быдгощ были найдены обломки ракеты «воздух — земля», которую не смогли нейтрализовать силы противовоздушной обороны страны.