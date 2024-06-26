Американская делегация сравнила саммит по Украине с кучей навоза Time: делегация США сравнила саммит в Швейцарии с кучей навоза

Фото: URS FLUEELER / AP/TASS

На саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке некоторые члены американской делегации обратили внимание на то, что вертолетная площадка расположена рядом со старым сараем, за забором которого видна большая куча навоза, сообщает Time со ссылкой на чиновников. Они считают эту ситуацию символичной и ассоциируют ее с необходимостью разбираться в трудностях.

По словам одного из американских гостей, мероприятие было больше похоже на эхо-камеру для уже существующих союзников Украины, чем на переговоры. Отмечается, что саммит, на котором Украина пыталась получить поддержку от стран Глобального Юга и начать переговоры с Россией с позиции силы, не оправдал ожиданий.

Источники журнала Time утверждают, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак разослал список стран, в основном из Африки и Латинской Америки, которых нужно было убедить присутствовать на саммите. По информации издания, некоторые из них были трудными в плане убеждения, однако возможность общения с влиятельными чиновниками на курорте в Швейцарии повлияла на окончательные решения.

Time назвал саммит первым серьезным испытанием для мирной стратегии украинского президента Владимира Зеленского, однако итоговое коммюнике было осторожным, а важные вопросы, такие как будущее мира на Украине, обсуждались лишь в кулуарах. По мнению президента Чехии Петра Павела, Россия, скорее всего, сохранит контроль над «оккупированными» территориями.

В МИД Швейцарии сообщили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе. Глава департамента международной безопасности внешнеполитического ведомства страны Габриэль Люхингер отметил, что Россия должна быть вовлечена в саммит в том или ином виде. Также дипломат добавил, что судьба украинского конфликта больше не находится в руках Швейцарии.