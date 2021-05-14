Американская делегация осмотрела украинские позиции в Донбассе

https://static.news.ru/photo/5e3d0f0a-b558-11eb-8962-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Делегация от Американского совета по внешней политике при Конгрессе США посетила Украину с визитом, сообщается на странице операции Объединённых сил Украины в Facebook. В программу поездки входил осмотр позиций украинских вооружённых сил в Донбассе.

Американская делегация ознакомилась с работой контрольно-пропускного пункта «Гнутово» в Донецкой области — одного из семи подконтрольных операции Объединённых сил. Также представители США осмотрели одно из подразделений Вооружённых сил Украины, которое выполняет боевые задачи в районе Широкино.

Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а при выходе в море — убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря, — уточняется в сообщении операции Объединённых сил Украины.

В апреле 2021 года отмечались учащённые обстрелы с обеих сторон в зоне соприкосновения в Донбассе. Существовали опасения, что перемирие, установленное в 2020 году, будет нарушено и это приведёт к полномасштабным боям. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается поглощать Донбасс.