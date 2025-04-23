Американист оценил готовность Украины отказаться от 20% территорий Политолог Мирзаян назвал прогрессом готовность Украины к отказу от территорий

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Геворг Мирзаян

Готовность Украины де-факто отказаться от 20% бывших территорий в рамках урегулирования конфликта — это большой прогресс, сказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Однако, считает он, России необходимо добиваться признания этих территорий за собой де-юре.

Украину продавливают на отказ от территорий хотя бы де-факто. Но России необходимо признание де-юре, чтобы запустить процесс снятия санкций. Американские СМИ сыплют утечками, которые далеко не факт, что соответствуют действительности. Но если Украина готова хотя бы от чего-то отказаться, для нас это огромный прогресс, — отметил Мирзаян.

Он также оценил дискуссию вокруг предполагаемой отправки европейских миротворцев на Украину в случае прекращения огня. По мнению политолога, никакая миротворческая группировка не может появиться в республике, если Россия не одобрит соглашение по всем территориям, принадлежащим ей на законных основаниях.

Мы не одобрим соглашение без признания де-юре всех наших территорий, включая города Запорожье и Херсон, откуда украинские войска должны быть выведены. Будет ли это сделано в ближайшее время? Почти убежден, что нет. А значит, мы не будем одобрять соглашение, следовательно, никаких оснований для ввода миротворческих войск не будет, — заметил эксперт.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Украина в рамках урегулирования конфликта может отказаться от земель, которые находятся под контролем РФ. При этом Киев в ответ потребует от США официально не признавать эти регионы российскими.