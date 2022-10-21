«Американцы»: выгнавший украинок ресторатор рассказал о мировой опасности Выгнавший украинок парижский ресторатор назвал американцев опасностью для мира

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Сегодня именно американцы становятся опасностью для всего мира, заявил в разговоре с журналистами «Известий» владелец ресторана Le Cozy в Париже Алекс Баша, выгнавший гражданок Украины из своего заведения. Он подчеркнул, что именно Вашингтон виновен в разжигании конфликта между Москвой и Киевом. Кроме того, ресторатор отметил, что не считает президента РФ Владимира Путина опасным человеком.

Сегодня американцы стали опасностью для всего мира, — поделился своими мыслями владелец парижского заведения.

По его словам, причиной происходящего на Украине являются «закулисные интриги» Вашингтона. Баша не думает, что опасность исходит со стороны Путина, самих русских или же со стороны украинцев. Ресторатор заявил о необходимости остановить США в их желании контролировать целый мир. Он добавил, что за время президентства Путина Штаты убили намного больше людей, чем гибнет в ходе украинского конфликта.

Ранее управляющий ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже объяснил инцидент с двумя украинками, которых выгнали из заведения. По его словам, на дверь женщинам указали после того, как они воспользовались туалетом, но не сделали заказ, тем самым нарушив установленные в ресторане правила.

Одна из женщин засняла произошедшее на камеру. На кадрах Баша выставляет украинок за дверь со словами «Да здравствует Путин!».