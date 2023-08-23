Американцам разрешили покинуть Белоруссию через территорию Польши

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Жители США могут покинуть Белоруссию через территорию Польши, заявили в пресс-службе польской Пограничной стражи, пишет «Интерфакс». Варшава предлагает американцам воспользоваться погранпереходом в Тересполе.

В ответ на настоятельный призыв посольства США к своим гражданам покинуть территорию Беларуси польская Пограничная стража сообщает, что они могут въехать в Польшу через погранпереход в Тересполе (Брест на белорусской стороне. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Минске призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии. Причиной называется скорое закрытие пограничных пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза. Дипмиссия уточнила, что граждане могут воспользоваться переходами в Литве и Латвии либо улететь из страны авиарейсом. При этом американские дипломаты не рекомендуют выезжать из Белоруссии через территорию России или Украины.

Ранее Литва сообщила о временном закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Речь идет о КПП Шумскас и Твярячюс. Соответствующее решение одобрили МИД, МВД, Минфин и погранслужба страны. Причинами называются геополитическая обстановка в Белоруссии и необходимость сократить контрабанду.