Алжирская пенсионерка вынашивала «каменного ребенка» на протяжении 35 лет Врачи нашли у 73-летней женщины окаменевший плод во время УЗИ брюшной полости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи обнаружили окаменевший плод у 73-летней гражданки Алжира, сообщает Daily Star. Женщина «вынашивала» его на протяжении 35 лет, пока ее не начали беспокоить боли в животе. Из-за жалоб ей сделали УЗИ брюшной полости и заметили «младенца».

Врачи обнаружили 35-летний плод в утробе пожилой женщины, которая жаловалась на боли в животе. Его возраст, как было установлено, составлял около семи месяцев, плод весил 4,5 фунта. Эксперты заявили, что алжирская женщина носила каменного ребенка в течение 35 лет, даже не осознавая этого, — говорится в материале.

Врачи объяснили, что такие случаи крайне редки. Это происходит: когда плод умирает во время беременности. Чтобы защитить мать от инфекции, организм кальцифицирует его. Довольно часто окаменевшие младенцы не доставляют никакого неудобства матерям, поэтому нередко их оставляют в утробе даже после обнаружения.

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