«Альтернативы нет»: экс-премьер Украины заявил о необходимости союза с РФ Экс-премьер Украины Азаров: у Киева нет альтернативы союзу с Москвой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Украине необходимо стремиться к союзу с Россией, другой альтернативы нет, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, этого требуют интересы украинского народа.

С точки зрения существования Украины как независимого государства, проведения политики в интересах народа Украины альтернативы политике союза с Россией нет, — написал Азаров.

Ранее он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указанию из Вашингтона смог бы отменить указ, запрещающий вести переговоры с Москвой. По его мнению, мало кто сейчас не знает, что украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они руководствуются указаниями партнеров с Запада. Даже районных прокуроров в Киеве назначают лишь после утверждения кандидатур специальной комиссией, состоящей из американцев, отметил Азаров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Глава государства считает правильным изменение позиции Запада по Украине и слова о том, что конфликт нужно решать мирно.