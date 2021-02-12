«Альтернатива для Германии» поддержит «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/07474572-6d40-11eb-b3b3-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» выдвинет в бундестаге вопрос о поддержке проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил официальный представитель фракции АдГ по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Фракция АдГ в немецком бундестаге вскоре вновь внесёт предложение о поддержке и защите проекта «Северный поток — 2», — сказал он.

Политик, сославшись на опыт, отметил, что не ожидает много от действующего федерального правительства.

Оно больше не защищает надлежащим образом интересы Германии и Европы и таким образом фактически подчиняется фатальной политике США, — подчеркнул он.

Котре отметил, что предложение немецких властей выделить €1 млрд на поддержку экспорта газа из США «пугающе наивная» попытка подкупить Америку, которая «игнорирует правила свободной мировой торговли и международное право». Он уверен, что правительству следует при необходимости вступить в конфронтацию с Вашингтоном, чтобы положить конец американским санкциям. При этом использовать деньги налогоплательщиков Германии для борьбы с политикой Штатов недопустимо, передаёт РИА Новости.

Федеральное правительство будет только на словах привержено этому важному проекту. Вместо этого нам нужно открыто и твёрдо поддержать его. Многие политики в правительстве и за его пределами требуют таких санкций. В этом отношении вполне возможно, что федеральное правительство согласится на дальнейшие санкции против своих собственных интересов, — заключил он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.