Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе Европейский совет: Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе 22 мая

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Европейский совет подтвердил встречу 22 мая в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, пишет Sputnik Азербайджан в Telegram-канале. Сутками ранее переговоры анонсировала пресс-служба армянского кабмина.

Европейский совет анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе. Переговоры пройдут 22 мая при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили ТАСС, что Пашинян 22 мая посетит с рабочим визитом Брюссель.

В последний раз Пашинян и Алиев в присутствии Мишеля встречались в Брюсселе 6 апреля. Тогда было принято решение о создании комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил в Турине на министерской встрече Совета Европы, рассказав о действиях азербайджанских властей по нормализации отношений с Арменией. По его словам, Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира на Южном Кавказе.

Министр добавил, что лидеры обеих стран дали поручения министрам иностранных дел о подготовке мирного соглашения и создании совместной комиссии по делимитации и демаркации границы.