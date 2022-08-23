Начался снос памятника освободителям Риги

Фото: Стрингер/РИА Новости

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.

В столице Латвии Риге начался снос памятника советским солдатам освободителям, сообщает новостной портал Delfi. Отмечается, что после сноса монумент намереваются уничтожить. Рядом с памятником также дежурит полиция и несколько микроавтобусов силовиков.

Около памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей, — говорится в сообщении портала.

Ранее полиция в столице Латвии задержала не менее шести протестующих против сноса памятника Освободителям Риги. В разгоне протестующих приняли участие служащие батальона специальных операций. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс прежде говорил, что полиция и другие силовые структуры готовятся к возможным протестам против сноса памятника.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».