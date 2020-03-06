https://static.news.ru/photo/103ad524-5fc0-11ea-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.auschwitz.org

Коллекционер купил на блошином рынке в Польше альбом с открытками и фотографиями. Его обложка была сделана из человеческой кожи.

Как сообщает Metro, альбом изготовили в немецком концентрационном лагере. Покупатель обнаружил на обложке татуировку и человеческие волосы. По его словам, от альбома исходил неприятный запах.

Мужчина передал покупку в Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Специалисты пришли к выводу, что альбом был изготовлен в переплётной мастерской из кожи убитого узника лагеря Бухенвальд в Германии. В музее есть ещё одна книги в переплёте из человеческой кожи жертв холокоста.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий журнал приписал освобождение Освенцима солдатам США.