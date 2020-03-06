Коллекционер купил на блошином рынке в Польше альбом с открытками и фотографиями. Его обложка была сделана из человеческой кожи.
Как
Мужчина передал покупку в Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Специалисты пришли к выводу, что альбом был изготовлен в переплётной мастерской из кожи убитого узника лагеря Бухенвальд в Германии. В музее есть ещё одна книги в переплёте из человеческой кожи жертв холокоста.
Ранее NEWS.ru писал, что немецкий журнал приписал освобождение Освенцима солдатам США.
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