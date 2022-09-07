Албания разорвала дипотношения с Ираном

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Албания объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном и дала сутки, чтобы сотрудники иранского посольства покинули столицу страны Тирану, передает телеканал «Аль-Арабийя». Как заявил албанский премьер-министр Эди Рама, такое радикальное решение — результат расследования, в ходе которого стало известно о серии хакерских атак со стороны Тегерана на госучреждения республики.

Такой радикальный ответ полностью соответствует серьезности кибератаки, которая угрожала параличом работы общественных служб, взломом государственных цифровых систем и кражей внутренних электронных данных, — сказал Рама.

Сообщается, что реакции от иранского посольства в Тиране пока не поступало.

Отношения между странами осложнились еще в 2014 году, когда Албания приняла порядка трех тысяч представителей оппозиционной иранской группировки.

Тем временем, власти Швеции и Финляндии по-прежнему не выполнили своих обязательств перед Анкарой для вступления в НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что одним из условий вступления стран в Альянс было требование выдать Турции граждан, обвиненных в терроризме и укрывающихся в северных европейских государствах.