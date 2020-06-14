Албания и Северная Македония обновили рекорд по заболеваниям

Албания и Северная Македония в воскресенье, 14 июня, зафиксировали максимальное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили власти стран.
Минздрав Албании заявил о втором в июне рекорде. Ранее максимальное число заболевших было зарегистрировано 11 июня — 44 человека, 13 июня было подтверждено 48 новых случаев. Однако цифры продолжили расти.
За прошедшие сутки выявлено 57 новых больных коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 1521. Скончались всего 36 пациентов, — цитирует РИА Новости сообщение министерства.
В Северной Македонии рекорд был поставлен накануне — 196 новых больных за сутки. Восемь человек при этом скончались за сутки. Общее число инфицированных в стране достигло отметки в 3895, умерли 179 пациентов.
Как ранее писал NEWS.ru, в Эстонии и Латвии за минувшие сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекции.
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