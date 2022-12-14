Косовские албанцы провели силовой захват власти при поддержке полиции в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косова и Метохии, заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович, передает ТАСС. Как сообщили в Белграде, албанцы заняли депутатские места в городе с крупнейшей сербской общиной, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа.