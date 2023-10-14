Al Khaleej: решимость Путина вызвала панику у НАТО и Зеленского Al Khaleej: Зеленский и НАТО нервничают из-за подготовки ВС России к зиме

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Президент России Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский и правительства стран НАТО встревожены действиями российского лидера Владимира Путина, пишет эмиратская газета Al Khaleej. Авторы статьи полагают, что панику навеяла решимость главы государства продолжать спецоперацию ВС РФ грядущей зимой.

Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ​​ее военные планы, — пишет издание.

Авторы считают, что Москва детально прорабатывает стратегию ведения военных действий в условиях холодов. По данным издания, российская армия уже получила необходимое современное вооружение, а также укрепила линии обороны.

Кроме того, как пишет Al Khaleej, члены НАТО были разочарованы итогами контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако это не означает, что западные правительства пересмотрят свой подход на украинском направлении, — Альянс все еще жаждет продолжения конфликта. Проблема в том, что приближающаяся зима принесет еще больше потерь и для НАТО, и для Украины, резюмирует Al Khaleej.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление украинской армии можно считать формально законченным. Он отметил, что подтверждением тому служит активность ВС РФ, наблюдаемая вдоль всей линии боевого соприкосновения уже несколько дней.